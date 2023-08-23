2023/08/23 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة والإقامة للعراقيين في تركيا، جاء ذلك خلال لقاءه السفير التركي في بغداد. وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “استقبلنا مساء اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبيّنا أن زيارة معاليه تمثل رسالة مهمة لتعميق العلاقة بين العراق وتركيا، فيما أعربنا […]

ظهرت المقالة الحكيم لسفير تركيا: ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة والإقامة للعراقيين أولاً على ايرث نيوز.