2023/08/23 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

تنويه .تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يظهر ترؤسنا لأحد التحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة .نود التنويه الى انه كانت هناك حوارات وجلسات ونقاش حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات .. الا اننا وفي النهاية وبعد دراسة الاوضاع العامة رأينا المصلحة في عدم المشاركة في أي تحالف ، كما نود أن نوضح […]

ظهرت المقالة السلامي: لن نشارك في اي تحالف سياسي للخوض بالانتخابات المقبلة أولاً على ايرث نيوز.