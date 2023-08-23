2023/08/23 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، وصول وزير الخارجيَّة الماليزيّ زامبري عبد القادر إلى بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “وزير الخارجيَّة الماليزيّ زامبري عبد القادر وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين”.

ظهرت المقالة وزير الخارجيَّة الماليزيّ يصل بغداد في زيارة رسميَّة أولاً على ايرث نيوز.