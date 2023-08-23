2023/08/23 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص للاطلاع على منصة إلكترونية، تم تصميمها وتنفيذها بجهود ذاتية لغرض متابعة تمويل الموازنة، والمنصة أعدّتها لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية وعدد من الوزارات والمحافظات، ونُفذت بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، ويمكن من خلالها متابعة تنفيذ موازنات الوزارات والمحافظات […]

ظهرت المقالة السوداني يوعز بإعمام منصة “متابعة تمويل الموازنة” على وحدات الإنفاق في الجهات الحكومية أولاً على ايرث نيوز.