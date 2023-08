القنصل الأمريكي الجديد لرئيس الإقليم: ملتزمون بتطوير العلاقة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بالقنصل العام الأمريكي الجديد في إقليم كوردستان مارك سترو.

وعبر بارزاني عن أمله له بالنجاح وأبدى كل المساندة لإنجاح مهامه مؤكداً رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع أمريكا.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن سعادته بمباشرته مهامه الجديدة، أكد القنصل العام الأمريكي الجديد التزام بلاده بتطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

الأوضاع في المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من اللقاء.

من جانبه قال القنصل في تدوينه له: اليوم كان اللقاء الأول رائعًا مع شريكنا وصديقنا الرئيس نيجيرفان بارزاني. نتطلع إلى عام مثمر معًا للبناء على شراكتنا الطويلة الأمد.

Had a great first meeting with our longtime partner and friend President Nechirvan Barzani today. Looking forward to a productive year together to build on our longstanding partnership. pic.twitter.com/XGOGEtdrxn