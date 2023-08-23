بإمكانك الحصول على تعويض مالي من فيسبوك.. هل تنطبق عليك الشروط

2023/08/23 | 20:15 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

ذا كنت قد استخدمت فيسبوك داخل الولايات المتحدة في الفترة الكاملة بين 2007 و2022 فقد تكون من بين عشرات الملايين من المستخدمين المؤهلين لتقديم مطالبة بتعويض مالي من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

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يمكن الآن لمن استخدموا فيسبوك في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة تقديم طلب للحصول على تعويض، كجزء من تسوية بقيمة 725 مليون دولار، تم التوصل إليها في دعوى قضائية كشفت أن موقع التواصل الاجتماعي، المملوك لشركة "ميتا"، شارك بيانات المستخدمين دون موافقتهم.

ويجب على المستخدمين في الولايات المتحدة تقديم طلب التعويض قبل الموعد النهائي، الجمعة، 25 أغسطس الجاري.

وفي عام 2018 أخذت شركة "كامبريدج أناليتيكا" بيانات من ما يصل إلى 87 مليون مستخدم على فيسبوك من خلال تطبيق اختبار الشخصية، مما أثار الدعوى القضائية.

وقال المدعون إن فيسبوك منح أطرافا ثالثة إمكانية الوصول إلى محتوى ومعلومات المستخدمين دون موافقتهم وفشل في مراقبة كيفية استخدامها.

ونفت ميتا ارتكاب أي مخالفات لكنها وافقت على التسوية في ديسمبر 2022 لتجنب تكاليف ومخاطر استمرار القضية.

من هو المؤهل ؟

يمكن لأي شخص استخدم فيسبوك في الفترة ما بين 24 مايو 2007 و22 ديسمبر 2022 تقديم مطالبة، حتى لو لم يعد لديك حساب على فيسبوك.

كيف أحصل على أموالي؟

يجب عليك تقديم مطالبة للحصول على الأموال، وإذا لم تقم بإرسال الطلب، فلن تحصل على دفعة، ولن تتمكن أيضا من مقاضاة فيسبوك بنفسك.

أولا عليك ملء نموذج بسيط، أو إرسال نسخة مطبوعة بالبريد أو القيام بذلك عبر الإنترنت على www.facebookuserprivacysettlement.com

إذا كنت مستخدما حاليا لفيسبوك في الولايات المتحدة، فمن المفترض أن تكون قد تلقيت تنبيها في التطبيق أو الموقع الذي يرتبط بصفحة التسوية وتعليماتها.

ستحتاج إلى بعض المعلومات الأساسية، بما في ذلك عنوان بريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك، أو اسم المستخدم أو مُعرّف المستخدم لتأكيد حسابك.

يُطلب منك النموذج أيضا مشاركة معلومات الدفع حتى تتمكن من استلام العائد.

وإذا لم يعد لديك حسابك، فيمكنك تدوين السنوات التي كان فيها نشطا بأفضل ما تتذكره.

قد تتمكن من العثور على رسائل البريد الإلكتروني القديمة الخاصة بالتسجيل والإلغاء للعثور على التواريخ الصحيحة.

وإذا كانت لديك حسابات متعددة على فيسبوك على مر تلك السنوات، فيمكنك تقديم مطالبة لواحد منها فقط..

كم من المال يمكنني استلامه؟

لا يوجد مبلغ محدد للدفع لكل مستخدم، ولكن لا تتوقع مكاسب غير متوقعة.

ستعتمد الفحوصات النهائية على عدد من العوامل، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين يملأون نموذج المطالبة.

سيتم تخصيص أكبر عائد من التسوية للرسوم القانونية للمحامين الذين يقفون وراءها.

ويمكنهم المطالبة بما يصل إلى 25% من المبلغ البالغ 725 مليون دولار، أو ما يزيد قليلا عن 180 مليون دولار.

وهناك ثمانية مدعين في القضية، ويمكن أن يحصل كل منهم على ما يصل إلى 15000 دولار.

وسيتم تقسيم باقي المال بين مستخدمي فيسبوك الذين قدموا مطالبات.

متى سأحصل على أموالي؟

لن تعقد جلسة الاستماع النهائية للموافقة على التسوية حتى سبتمبر المقبل، وحتى لو تمت الموافقة عليها، فقد يكون هناك تأخيرات بيروقراطية وقانونية مثل الاستئنافات.

وإذا تمت الموافقة، فقد يستغرق الأمر 90 يوما أخرى، على الأقل، لبدء عملية الدفع، كما يؤكد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".