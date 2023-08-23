قائمة باسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية - عاجل

2023/08/23 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية باسعار صرف الدولار، حيث تصدرت محافظتي كركوك وحلبجة قائمة الاسعار بواقع ـ153.300 دينار لكل 100 دولار، فيما جاءت بغداد في ذي القائمة بمايخص السعر وبواقع 152.800 دينار لكل دولار.

وأدناه قائمة باسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية:

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000 دینار

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100$=152,800 بغداد

100$=153,250 اربيل

100$=152,900 البصرة

100$=153,150 السليمانية

100$=153,300 دھوك

100$=153,350 کرکوك

100$=153,350 حلبجة

100$=153,200 موصل

100$=153,050 النجف

100$=153,100 الرمادي

100$=153,100 سماوة

100$=153,150 الناصرية

100$=153,100 كربلاء

100$=153,100 بعقوبة

100$=153,150 حلة

100$=153,100 الكوت

100$=153,100 الديوانية

100$=153,150 تكريت

100$=153,100 العمارة