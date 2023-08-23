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كرة الطائرة العراقية تخسر من الصين تايبيه وتلاقي تايلند غداً في البطولة الآسيوية

كرة الطائرة العراقية تخسر من الصين تايبيه وتلاقي تايلند غداً في البطولة الآسيوية
كرة الطائرة العراقية تخسر من الصين تايبيه وتلاقي تايلند غداً في البطولة الآسيوية
2023/08/23 | 21:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة أشواط للاشيء في بطولة آسيا.

وانتهت الاشواط الثلاثة لصالح الصين تايبيه بواقع (19-25) (18-25) (18-25). وسيواجه منتخب العراق نظيره التايلندي غداً للتنافس على المركزين 8 الى 12.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإيراني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-19) (12-25) (15-25) (14-25) وتأهلا معاً للدور القادم.

وحقق منتخب العراق انتصاره الوحيد في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (25-21) (25-16) (14-25) (22-25) (15-12).

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