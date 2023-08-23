2023/08/23 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم إن تحركات أرتال الاحتلال الأمريكي في بعض مدن العراق دليل واضح على صلافة العدو وتعنته لإبقاء قواته القتالية الغازية في البلاد.إذ لا تُعد هذه القوات ذات قيمة عدةً وعدداً بالمقارنة مع ما كان عليه الجيش الأمريكي بقضه وقضيضه قبل طرده مهزوماً عام 2011؛ فضلاً عن تعاظم إمكانات المقاومة الإسلامية التي نمت […]

ظهرت المقالة كتائب حزب الله تهدد امريكا: سنسحق مشاريعكم الخبيثة في المنطقة أولاً على ايرث نيوز.