2023/08/23 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن قبولات المنح الدراسية المصرية. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تعلن أسـماء المرشحين للمنح الدراسية المصرية الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للعام الدراسي 2024/2023”. ودعت “دائرة البعثات والعلاقات الثقافية المتقدمين للزمالة ممن أكملوا إجراءات التقديم وحصلوا على قبول نهائي إلى مراجعة […]

ظهرت المقالة التعليم تعلن قبولات المنح الدراسية المصرية أولاً على ايرث نيوز.