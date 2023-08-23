2023/08/23 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس وزير البيئة، نزار ئاميدي، اليوم الاربعاء، الاجتماع الرابع لمجلس ادارة صندوق حماية البيئة، لتقديم رؤية وبرنامج عمل متكامل للبنية التحتية للوزارة بدوائرها ومديرياتها في بغداد والمحافظات وتنفيذها من خلال خطط انية ومتوسطة وطويلة ، ودراسة المشاكل واعطاء رؤية فنية وادارة متكاملة لكل القطاعات البيئية . وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “حيث […]

ظهرت المقالة وزير البيئة يتخذ مجموعة قرارات لتمويل خطط ومشاريع بيئية مختلفة أولاً على ايرث نيوز.