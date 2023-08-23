اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزاخبار العراق الرياضية › وطني الطائرة يخسر أمام الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة

وطني الطائرة يخسر أمام الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة

وطني الطائرة يخسر أمام الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة
وطني الطائرة يخسر أمام الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة
2023/08/23 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة المقامة منافساتها في إيران. وفقد منتخبنا الوطني الشوط الأول أمام الصين تايبيه بواقع 25-19 نقطة. كما فقد الشوط الثاني بنتيجة 25-18 ليتأخر بشوطين للاشيء، ليتأخر في الشوط الثالث بواقع 25-18 أيضاً. وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب تايلند غداً على الترتيب […]

ظهرت المقالة وطني الطائرة يخسر أمام الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز