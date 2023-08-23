وطني الطائرة يخسر أمام الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة

2023/08/23 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب الصين تايبيه في كأس آسيا للكرة الطائرة المقامة منافساتها في إيران. وفقد منتخبنا الوطني الشوط الأول أمام الصين تايبيه بواقع 25-19 نقطة. كما فقد الشوط الثاني بنتيجة 25-18 ليتأخر بشوطين للاشيء، ليتأخر في الشوط الثالث بواقع 25-18 أيضاً. وسيواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب تايلند غداً على الترتيب […]

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