توجيه من وزير التجارة بشأن أتمتة البطاقة التموينية

2023/08/23 | 21:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

وجه وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا تشرف على أتمتة البطاقة التموينية وفتح مراكز جديدة لفك الزخم.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، أن "وزير التجارة أثير الغريري، ترأس اجتماعا عاجلا لهيئة الرأي، وجه خلاله بتشكيل لجنة عليا تشرف على أتمتة البطاقة التموينية مع فتح مراكز جديدة لفك الزخم وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين".



وأكد الغريري خلال الاجتماع على "الحرص على تنفيذ ما مخطط له في مشروع أتمتة البطاقة التموينية وفق التوقيتات، الذي سينعكس على تحسين مفردات السلة الغذائية كما ونوعا للمستفيدين الحقيقيين من نظام التموين".



وأضاف البيان، أنه "جرى خلال جلسة هيئة الرأي التصويت على عدد من القرارات والتي كان أهمها:



- موضوع أتمتة البطاقة التموينية "والقرار بتشكيل لجنة عليا تتابع موضوع الأتمتة وفتح مراكز تحديث وتبسيط الإجراءات".



- استعدادات الدورة 47 "لمعرض بغداد الدولي وتشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الاقتصادي وعضوية عدد من الإدارات العامة".



- مشروع الرغيف المدعوم، القرار "بإعداد دراسة عن المناطق متوسطة الكثافة وآليات تنفيذ المشروع فيها".



- خطة المشاركة في الزيارة الأربعينية "والتوجيه بتشكيل غرفة عمليات تتابع عمل الآليات والتبرعات العينية من المواد الغذائية والعصائر والماء والصمون التي ستقدمها تشكيلات ومحور عمل الأسطول".



- مناقشة مواضيع أخرى "والتصويت على محضر الاجتماع الثالث للجنة رسم السياسات التجارية الداخلية والخارجية ومجلس إدارة الشركة العامة للمواد الإنشائية وغيرها من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال" .