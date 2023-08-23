حادثة الجادرية تثير

2023/08/23 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، عزم الجهات الخدمية بالمحافظة المضي بإزالة التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة، مؤكدة ان إزالة التجاوزات في المحافظة سيستمر وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

ودعا قائد عمليات البصرة اللواء الركن سعد محسن عبر "بغداد اليوم" جميع المواطنين الذين تم التجاوز على ممتلكاتهم الخاصة لغرض المضي بمتابعة إزالة التجاوز، موضحا ان "واجب القوات الأمنية هو حماية الدوائر الفنية المسؤولة عن إزالة التجاوزات".

يذكر ان البصرة تعتبر من اكثر المحافظات التي تشهد تجاوزات سكنية وتجارية حيث أن اغلب اهم الأراضي الحكومية الستراتيجية التجارية تم التجاوز عليها منذ عشرين عاما.

وتأتي محافظة البصرة بالمرتبة الثانية بعد بغداد في عدد المجمعات العشوائية المتجاوزة، فبينما يتواجد في بغداد اكثر من الف عشوائية، تحتوي البصرة على اكثر من 700 مجمع عشوائي من اصل اكثر من 4 الاف مجمع عشوائي في العراق.

وشهدت محافظة البصرة حملات كبيرة خلال الاشهر الماضية لازالة التجاوزات، حيث تشكو المحافظة من "الوافدين" إليها من المحافظات المجاورة والسكن في العشوائيات والتجاوز، فيما تتهم المحافظة سكان هذه العشوائيات بأنهم تكثر في صفوفهم الجريمة وتجارة المخدرات.

واتخذت محافظة البصرة الية قد تكون غير مسبوقة مقارنة بالمحافظات الاخرى، متمثلة بهدم المنزل المتجاوز لكل شخص يتورط بجريمة جنائية او غيرها من المخالفات القانونية.

وجاء استئناف النشاط لازالة التجاوزات في البصرة وكذلك في واسط ولاسيما المناطق الزراعية، جاء مدفوعا بالتوجه الشعبي والحكومي وكذلك الاوساط الدينية متمثلة بالمرجع السيستاني، ضد التجاوز على الممتلكات، خصوصا بعد حادثة التجاوز على اراضي الجادرية من قبل مسلحين.