قائمة باسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية
2023/08/23 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية باسعار صرف الدولار، حيث تصدرت محافظتي كركوك وحلبجة قائمة الاسعار بواقع ـ153.300 دينار لكل 100 دولار، فيما جاءت بغداد في ذيل القائمة بمايخص السعر وبواقع 152.800 دينار لكل دولار.
وأدناه قائمة باسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية:
السعر الرسمي من البنك المركزي
100$=132,000 دینار
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100$=152,800 بغداد
100$=153,250 اربيل
100$=152,900 البصرة
100$=153,150 السليمانية
100$=153,300 دھوك
100$=153,350 کرکوك
100$=153,350 حلبجة
100$=153,200 موصل
100$=153,050 النجف
100$=153,100 الرمادي
100$=153,100 سماوة
100$=153,150 الناصرية
100$=153,100 كربلاء
100$=153,100 بعقوبة
100$=153,150 حلة
100$=153,100 الكوت
100$=153,100 الديوانية
100$=153,150 تكريت
100$=153,100 العمارة