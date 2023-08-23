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قائمة باسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية

قائمة باسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية
قائمة باسعار الدولار في جميع المحافظات العراقية
2023/08/23 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية باسعار صرف الدولار، حيث تصدرت محافظتي كركوك وحلبجة قائمة الاسعار بواقع ـ153.300 دينار لكل 100 دولار، فيما جاءت بغداد في ذيل القائمة بمايخص السعر وبواقع 152.800 دينار لكل دولار.

وأدناه قائمة باسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية:

 

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000 دینار

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100$=152,800 بغداد

100$=153,250 اربيل

100$=152,900 البصرة

100$=153,150 السليمانية 

100$=153,300  دھوك

100$=153,350  کرکوك

100$=153,350  حلبجة

100$=153,200  موصل

100$=153,050  النجف

100$=153,100  الرمادي

100$=153,100  سماوة

100$=153,150  الناصرية

100$=153,100  كربلاء

100$=153,100  بعقوبة

100$=153,150  حلة

100$=153,100 الكوت

100$=153,100 الديوانية

100$=153,150 تكريت

100$=153,100 العمارة

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