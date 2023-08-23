فتاة كركوك يتوج بلقب الدوري العراقي النسوي لكرة اليد

2023/08/23 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توّج فريق فتاة كركوك لكرة اليد النسوية، يوم الأربعاء، بلقب الدوري العراقي بعد فوزه على فريق أربيل، فيما خسر فريق نادي الحشد الشعبي العراقي أمام الزمالك المصري في البطولة العربية.

وفاز فريق فتاة كركوك على أربيل بنتيجة 28-25، بينما أحرز فريق فتاة أربيل المركز الثالث في الدوري العراقي لكرة اليد للسيدات بعد فوزه على الطلبة بنتيجة 33 مقابل 19.

وتأهلت أربعة فرق إلى الدور نصف النهائي للدوري العراق لكرة اليد للسيدات هي أربيل وفتاة كركوك والطلبة وفتاة أربيل.

من جانب أخر خسر فريق نادي الحشد الشعبي للرجال أمام نادي الزمالك المصري في بطولة الأندية العربية لكرة اليد بنتيجة 36-27.