2023/08/23 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رسم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، خارطة القوى، في المحافظات العراقية ولاسيما السنية منها فيما يتعلق بالكتل السياسية.

وقال السامرائي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "تحالف العزم لن يخوض في عمليات التسقيط والتسقيط المتبادل اعلامياً"، مبينًا أن "العزم منشغل بإعداد قوائم مرشحيه لخدمة اناسهم داخل المحافظات".

واعتبر السامرائي أن "حزب تقدم يمتلك كيانه ووجوده في الانبار، اما تحالف حسم بزعامة ثابت العباسي هو الاقوى في الموصل"، فيما اشار الى ان "تحالف العزم و حزب الجماهير هما الاقوى في محافظة صلاح الدين".

واشار الى ان "القائمة الاولى في محافظة صلاح الدين هي قائمة الجماهير وثانياً تحالف العزم"، مبينا ان "الاطار التنسيقي سيحصل على مقاعد في صلاح الدين بعد نزوله بقائمة موحدة".

وبين السامرائي ان "السوداني وافق على طلبنا لتخصيص ترليون دينار لمشاريع البنى التحتية لمحافظة صلاح الدين"، مشيرا الى ان "الحكومة تسعى لان تكون سامراء نموذجا بين الدول الدينية".