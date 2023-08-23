أندية أفريقيا وآسيا تتقاسم مقاعد نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد

2023/08/23 | 22:18 - المصدر: العربي الجديد

تأهلت أندية الزمالك والبنك الأهلي المصريان، ومضر السعودي والكويت الكويتي، إلى الدور نصف النهائي من عمر البطولة العربية لكرة اليد، رجال، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر غلوب".

وشهدت مباريات، اليوم الأربعاء، فوز نادي الزمالك المصري على فريق الحشد العراقي بنتيجة (36-27) في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عُمر البطولة المُقامة حالياً في السعودية، ليلعب الزمالك مع مضر، والبنك الأهلي مع الكويت.

ونجح الزمالك، في حسم الشوط الأول لصالحه على حساب الحشد العراقي بفارق 5 أهداف بنتيجة (18-13)، وسط تألق لأهل الخبرة، مثل أحمد الأحمر كابتن الفريق بتمريراته وأهدافه وكريم هنداوي حارس المرمى بتصدياته.

أما في الشوط الثاني، فحافظ فريق الزمالك في البداية على فارق الأهداف الخمسة، ووصل إلى (20-15)، ثم بدأ الفارق يتزايد لصالح النادي المصري تدريجياً، ووصل إلى 9 أهداف حتى حسم النتيجة لصالحه.

وفي لقاء آخر، فاز مضر السعودي على وفاق عين توتة الجزائري (36-30) بعد مباراة مثيرة في أحداثها، وحصد بطل السعودية بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، وحافظ على أحلام المنافسة. وضرب مضر بقوة في الشوط الأول، ونجح في التقدم بفارق 4 أهداف، ووصل بالنتيجة إلى (18-14)، وخرج متفوقاً على منافسه.

وفي لقاء ثالث، حسم الكويت " الديربي" الخليجي، بعدما عبر عقدة الهدى السعودي بفوز صعب (37-33)، بفارق 4 أهداف بعد لقاء مثير، ظلت نتيجته معلقة وسط محاولات الفريقين حتى حسمه فريق الكويت. وظهر في الشوط الأول تكافؤ الفريقين، وحدث التعادل في النتيجة أكثر من مرة، حتى خرج الكويت متقدماً بفارق هدف (15-14).

وفي لقاء رابع، نجح نادي البنك الأهلي المصري في حصد تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز على العربي الكويتي (28-16) في مباراة شبه من طرف واحد، وحقق إنجازاً كبيراً... وانتهى الشوط الأول بتفوق للبنك الأهلي بنتيجة (12-6).