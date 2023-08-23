مصرع 3 أشخاص بتصادم واحتراق 4 مركبات في ديالى

2023/08/23 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع ثلاثة مدنيين بحادث تصادم واحتراق أربع مركبات شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاحنتين نوع (نساف) وعجلة (بيك آب) و جرار زراعي احترقت جراء حادث تصادم على طريق بعقوبة - ناحية السلام 20 كم شمال شرق بعقوبة".

وأكد أن "الحادث أودى بحياة ثلاثة أشخاص حرقاً، فيما تواصل فرق الدفاع المدني إخماد الحريق".

وتشهد ديالى حوادث مرورية شبه يومية بسبب سوء الطرق أو إهمال قواعد السلامة أو الحوادث العرضية.