2023/08/23 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الفنادق في كربلاء، يوم الأربعاء، عن تسجيل حالة "نادرة" تحدث للمرة الأولى حيث اكتظتّ الفنادق بزوار الأربعينية، قبل أكثر من عشرة أيام على بدء مراسم الزيارة، فيما أكدت قيادة شرطة المحافظة وجود تنسيق عالٍ لتسهيل عمل الصحفيين أثناء تغطياتهم.

وقال مسؤول رابطة الفنادق، محمد الهر، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء فيها 1000 فندق بمختلف المستويات، بينها 600 فندق سياحي، وأربعة فنادق مصنفة ضمن الدرجة الأولى (ممتازة)".

وأشار إلى أن "جميع هذه الفنادق امتلأت بالكامل، قبل حلول موعد الزيارة الأربعينية بعدة أيام، وهذه ظاهرة تحصل لأول في فنادق المحافظة".

وبين أن "الحجوزات توزعت بين مواطني أكثر من 80 دولة من جميع القارات"، لافتاً إلى أن "الأسعار كانت تنافسية، وهي مناسبة لجميع المستويات الاقتصادية للزوار".

وأرجع الهر "أسباب هذه الزيادة السياحية إلى تحسن الوضع الاقتصادي، وكذلك السياسي، وزيادة الأمن في البلاد خلال الفترة الماضية، وانقضاء أزمة كورونا بشكل كلي"، مضيفا "الزيارة هذا العام ستكون مختلفة بشكل تام عن كل السنوات الماضية".

بدوره أكد مدير إعلام شرطة كربلاء، العقيد إحسان الأسدي، يوم الأربعاء، أن الخطة الخاصة بمراسم الزيارة الأربعينية في المحافظة تضمنت تنسيق عالٍ لتسهيل عمل الصحفيين أثناء تغطياتهم.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة المحافظة وقيادة عمليات كربلاء، أعدت خطة أمنية خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، وبإشراف وزير الداخلية رئيس اللجنة الامنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية عبد الأمير الشمري".

وبين أن "الخطة تضمنت تنسيقاً عالياً لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين من أجل تغطية مراسم الزيارة الأربعينية المليونية".

وأضاف "تم خلال الخطة تقسيم محافظة كربلاء إلى ثلاثة أطواق امنية وثلاثة محاور رئيسية وتشترك في هذه الخطة قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي".

وأشار الأسدي إلى أنه "سبق تطبيق هذه الخطة تنفيذ عمليات استباقية مستمرة منذ يوم العاشر من الشهر الجاري، وما تزال مستمرة لحين انتهاء الزيارة الأربعينية وخروج آخر زائر من محافظة كربلاء".

وبدأت حشود زوار الأربعينية بالتوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد قبل أكثر من عشرة أيام، لأداء مراسم الزيارة التي ستبدأ في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.