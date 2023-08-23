2023/08/23 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط حاويتين خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الاوسط. وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز “تستمر عمليات الضبط التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية بجهودها الرقابية لكافة السلع والبضائع الواردة حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط من ضبط حاويتين خارج […]

ظهرت المقالة ضبط حاويتين مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الاوسط أولاً على ايرث نيوز.