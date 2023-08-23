2023/08/23 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

بحثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، مع وفد المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية تفعيل دور العراق في المنظمة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري استقبلت اليوم الاربعاء وفد المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة السيد محمد بن عمر امين […]

ظهرت المقالة العراق يبحث مع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال تفعيل دوره في المنظمة أولاً على ايرث نيوز.