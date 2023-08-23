2023/08/23 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات سلم رواتب الموظفين. وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي لوكالة إيرث نيوز، أنه “تم تشكيل أمر ديواني لمجلس الوزراء لمناقشة سلم الرواتب رئيس اللجنة ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلة عن دول الرقابة المالية ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي لدراسة آلية تعديل السلم وتم استضافتهم […]

ظهرت المقالة المالية النيابية تفصّح عن مستجدات سلم رواتب الموظفين أولاً على ايرث نيوز.