2023/08/23 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ناقشت وزيرة المالية طيف سامي، ووفد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي. وقال بيان لوزارة المالية، تلقته وكالة إيرث نيوز، إن” وزيرة المالية طيف سامي استقبلت، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج والمدير الإقليمي لدول المشرق جان كرستوف كاريه، وعددا من الخبراء المختصين لدى البنك”.وأضاف البيان، أنه” […]

ظهرت المقالة العراق والبنك الدولي يناقشان أولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي أولاً على ايرث نيوز.