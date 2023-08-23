ثقافة وفن: للمرة الاولى افتتاح أسبوع سينما المكفوفين في المسرح الوطني اللبناني

2023/08/23 | 22:54 - المصدر: جمعية تيرو

افتتحت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» فعاليات «أسبوع سينما المكفوفين» في «المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني» في مدينة طرابلس، تحت شعار "السينما للجميع "، بحضور عدد من الشبان والشابات المكفوفين حيث عرضت الأفلام بوصف صوتي أتاح للحضور الاطلاع على المشاهد، كما يعد أسبوع سينما المكفوفين هو الأول من نوعه في المدينة ولبنان كونه مفتوح أمام الجميع ومجاني، وأقيمت ورشة تدريبية بالمسرح شارك فيها الأطفال والشباب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال عمر الشريف، كفيف، الذي حضر لمشاهدة الأفلام إن "هذه هي المرة الأولى التي أدعى فيها إلى حدث كهذا، وهو ما شجعني للقدوم والتعرف على كيفية عرض فيلم بوصف صوتي يراعي الأشخاص المكفوفين، ونحن طبعا نتشكر القيمين على هذا الحدث لأنهم أتاحوا لنا المجال لمتابعة هذه التجربة " .

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: «إن استمرار عروض الأفلام والمهرجانات والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حق للجميع دوماً بإسرار الشباب المتطوعين على العمل من أجل الفن".

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت الى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت الى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر،

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