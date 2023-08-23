ديالى تحقق في أكبر حادثة تسمم

2023/08/23 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء (23 آب 2023)، تشكيل لجنة تحقيق "فورية" في أكبر حادثة تسمم شهدتها المحافظة بعد 2003.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "دائرته بالتنسيق مع القطاع الصحي شكلت لجنة تحقيق فورية في أكبر حادثة تسمم جماعية للمدنيين في قضاء المقدادية (4 كم شمال شرق بعقوبة)، لافتًا إلى أنه "تم تسجيل 155 حالة تسمم في ردهات مستشفى المقدادية العام مساء يوم أمس الثلاثاء".

وأضاف، أن "149 منهم خرجوا بعد تلقيهم العلاجات المناسبة"، مشيرًا إلى أن "الحالات لم تكن خطيرة، وسرعة تحرك الطواقم الطبية عالجت الموقف بمرونة عالية رغم الاعداد الكبيرة".

وفيما كشف العزاوي، أن "المعلومات الاولية تشير الى أن أحد المطاعم تسبب بحالات التسمم تلك"، أكد، أن "لجان التحقيق تبحث في الأسباب لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة".

ليس المقدادية وحدها، ففي بعقوبة سجل القضاء 10 حالات تسمم، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، في ثاني حالة على مستوى ديالى خلال ساعات.

مصدر طبي أبلغ "بغداد اليوم"، أن "ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي استقبلت 10 حالات تسمم تم معالجتها"، مشيرًا إلى أن "الاسباب لم تعرف حتى اللحظة فيما تم فتح تحقيق للوقوف على حيثياته".

يشار إلى أن حالات التسمم في بعقوبة هي الثاني بعد حالات التسمم الجماعية في المقدادية مساء يوم أمس، التي ربما تسبب بها سوء تخزين الطعام وتجهيزه في المطاعم.