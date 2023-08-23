المالكي لوزير الخارجية التركي: العراق حريص على تعزيز علاقاته مع تركيا

2023/08/23 | 22:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع تركيا.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له، وفي بداية اللقاء استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مستجدات الاوضاع السياسية الامنية التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية".



وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، بحسب البيان، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الجمهورية التركية في مختلف المجالات"، مشيرا الى ان "ما تم الاتفاق عليه بين المسؤولين في الحكومة والوفد الضيف، هو مبني على اتفاق داخل ائتلاف ادارة الدولة والاطار التنسيقي، ونحن ندعم العلاقات وتعزيزها مع دول الجوار، وخصوصا مع تركيا".



واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على "أهمية مواصلة الحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي كلا البلدين، من اجل بناء تحالف ستراتيجي كبير في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون في مجال مكافحة الارهاب".



وتابع المالكي: "نحن نعتز بعلاقاتنا مع تركيا، وقطعنا اشواطا جيدة في مجال العلاقات الثنائية، وهذا يدفع الى التعاون والتفاهم والتوافق حول الملفات المهمة والمشتركة، داعيا الى زيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات"، مبينا ان "العراق يعاني من نقص حاد في المياه مع انه بدأ باستخدام طرق حديثة في ترشيد استهلاك المياه، واعتماد المياه الجوفية في سقي المزروعات".



من جانبه نقل الوزير التركي إلى نوري المالكي، تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، معربا عن استعداد تركيا لدعم العراق، في مختلف المجالات، مؤكداً التوجه الجاد والحرص على حل المشكلات العالقة بين البلدين.