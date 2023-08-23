النجف.. اعتقال قيادي

2023/08/23 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الأربعاء، باعتقال قيادي ينتمي لحركة الصرخيين الدينية، ووفاة زائر أجنبي الجنسية وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اعتقلت قياديا في الحركة الصرخية المتطرفة، يعمل على توزيع منشورات دينية للزائرين المتجهين نحو كربلاء، وسط مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أنه "تم نقله لمركز احتجاز خاص، لإكمال إجراءات التحقيق معه".

وأضاف المصدر، كما ان "زائراً ايراني الجنسية تعرض للغرق بنهر الفرات أثناء قيامه بالسباحة بسبب حرارة الجو وسط مدينة النجف، حيث تم انتشال جثته ونقله للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية له".