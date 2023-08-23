المالكي لوزير خارجية تركيا: العراق يعاني من نقص حاد في المياه

2023/08/23 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافق له الى زيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.

وذكر بيان لمكتب رئيس دولة القانون

تلقته "بغداد اليوم"، ان الجانبين استعرضا "القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مستجدات الاوضاع السياسية الامنية التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية".

وأكد المالكي "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الجمهورية التركية في مختلف المجالات".

وأشار الى ان "ما تم الاتفاق عليه بين المسؤولين في الحكومة والوفد الضيف، هو مبني على اتفاق داخل ائتلاف ادارة الدولة والاطار التنسيقي، وتابع، ونحن ندعم العلاقات وتعزيزها مع دول الجوار، وخصوصا مع تركيا".

واتفق الجانبان على "اهمية مواصلة الحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي كلا البلدين، من اجل بناء تحالف ستراتيجي كبير في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون في مجال مكافحة الارهاب".

وقال المالكي "نحن نعتز بعلاقاتنا مع تركيا، وقطعنا اشواطا جيدة في مجال العلاقات الثنائية، وهذا يدفع الى التعاون والتفاهم والتوافق حول الملفات المهمة والمشتركة،" داعيا الى "زيادة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، مبينا ان العراق يعاني من نقص حاد في المياه مع انه بدأ باستخدام طرق حديثة في ترشيد استهلاك المياه، واعتماد المياه الجوفية في سقي المزروعات".

من جانبه أكد الوزير التركي استعداد بلاده لدعم العراق، في مختلف المجالات"، مشيرا الى "التوجه الجاد والحرص على حل المشكلات العالقة بين البلدين".