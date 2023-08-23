2023/08/23 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بـ11 داعشيًا بعملية أمنية في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. وذكرت الهيئة في بيان ور لوكالة إيرث نيوز، “بعد التوكل على الله تعالى وبهمة أبطالنا في معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي والقوات الأمنية الماسكة في محافظات (نينوى -صلاح الدين- كركوك) تم تنفيذ عملية فجر الأربعاء”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة الإطاحة بـ11 داعشيًا بعملية أمنية في ثلاث محافظات (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.