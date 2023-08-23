2023/08/23 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

نفت واشنطن، اليوم الأربعاء، علاقة التحركات العسكريّة الأميركية بالداخل العراقيّ، مشددة على حرصها لاستمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان رد لوكالة إيرث نيوز، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل يوم الأربعاء المُوافق 2023/8/23، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي”.وأضافت، “جرى خلال اللقاء […]

ظهرت المقالة واشنطن تكشف الهدف من التحركات العسكريَّة داخل العراق أولاً على ايرث نيوز.