زعيم تحالف العزم يحسم قضية اقالة الحلبوسي من منصبه.. هذه الحقيقة

2023/08/23 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

حسم زعيم تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، قضية اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، فيما أكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهني ومثابر في عمله والمتابعة.وقال السامرائي في لقاء متلفز تابعته إيرث نيوز، اننا “لا نسعى للاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ولا نصوت حتى على استقالته من البرلمان، لكن هناك […]

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