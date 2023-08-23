العطواني يؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع تنموية

2023/08/23 | 23:50 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أهمية التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع تنموية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني استقبل اليوم الاربعاء بمقر اللجنة ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا ، وجرى خلال اللقاء، تقييما عاما للوضع الاقتصادي العراقي وسبل اجراء الإصلاحات المطلوبة لتقوية بنية الاقتصاد وبما ينسجم مع توجهنا في اللجنة المالية لوضع خارطة طريق لتعظيم الايرادات المالية وضبط الانفاق العام عبر اتمتة الانظمة المالية واتباع نظام الرقمنة والاستفادة القصوى من الضرائب" .وبين العطواني لوفد البنك الدولي، بحسب البيان، ان "العراق يمتلك موارد اقتصادية كبيرة وفرص متاحة لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي التي تتطلب وجود أدارة رشيدة تعمل على تفعيل القطاعات الإنتاجية وزيادة الايرادات غير النفطية التي من خلالها يمكن ان يتعافى اقتصادنا الداخلي تدريجيا "، مؤكدا أهمية التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع تنموية تحقق فائدة اقتصادية وتعزز دور القطاع الخاص وبما يضمن عدم الاعتماد على الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الاجنبية .