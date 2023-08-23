الشيخ الخزعلي يؤكد لوزير الخارجية التركي ضرورة زيادة إطلاقات دجلة والفرات

2023/08/23 | 23:55 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ضرورة زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفد المرافق له، وتطرّق الشيخ الخزعلي إلى ملف التواجد العسكري التركي في الأراضي العراقية".وأشار الشيخ الخزعلي، بحسب البيان، إلى أن "العراق يرفض بشكل قاطع استخدام أراضيه كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، كما يرفض أي مساس بسيادة العراق وسلامة شعبه ووحدة أراضيه".في موضوع آخر، شدّد الشيخ الخزعلي، على ضرورة قيام تركيا بزيادة حجم الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، بهدف مواجهة موجة الجفاف والتصحّر بسبب أزمة المياه الحادة التي يعاني منها العراق، والتي ألقت بظلالها على الشعب العراقي بشكل كبير، حيث تسبّبت بتهديد عالي المستوى للثروة الزراعية والحيوانية في العراق، وأصبح المواطن يشعر بهذا التهديد الواضح.وتابع البيان، "كما ناقش الطرفان حجم التبادل الاقتصادي بين العراق وتركيا وأهميته وسبل تعزيزه، لما يحقّقه من منفعة متبادلة لصالح الشعبين العراقي والتركي".من جهته، تقدّم وزير الخارجية التركي بالشكر للشيخ الخزعلي على ما تحدّث به خلال اللقاء من مواضيع تهم مصالح البلدين الجارين، كما أثنى على ما يُصدره سماحة الشيخ من مواقف تساهم في حفظ أمن وسيادة العراق، وتعزيز بناء الدولة وسبل النهوض بها.