رومانوسكي تنفي علاقة التحركات العسكريّة الأميركيَّة بالداخل العراقيّ

2023/08/23 | 23:55 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، علاقة التحركات العسكريّة الأميركيَّة بالداخل العراقيّ ، فيما أكدت أن التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل اليوم الأربعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات العراقيَّة-الأميركيَّة، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة، في ظل إتفاقيَّة الإطار الستراتيجيّ، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين".وأضاف، أن "اللقاء تناول مناقشة اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة والتي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم، والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات"، لافتا الى ان "الوزير تطرق إلى أنَّ العراق سيشارك في الفعاليات السياسيَّة وفي إطار "متعددة الأطراف "، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائيّ."وتابع، ان "الجانبين تطرقا إلى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربيَّة بشأن سوريا الذي استضافته القاهرة بتأريخ 2023/8/15، وناقشا مخرجاته المتعلقة بسوريا والتغيرات في هذا الإطار. في جانب آخر من اللقاء تم مناقشة المستجدات المتعلقة "بمُخيّم الهول"، في سوريا والمشاكل التي تواجه نقل بعض العوائل من المُخيّم إلى الداخل العراقيّ".من جانبها، اوضحت السفيرة الأميركيَّة حول ما أشيع عن تحركات عسكريَّة أمريكيَّة في داخل العراق، مُؤكَّدةً أنَّ هذه التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة، ونفت نفياً قاطعاً بعلاقة هذه التحركات العسكريّة بالداخل العراقيّ، مُشددةً حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق.