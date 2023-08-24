’سيمليس’.. توقعات بتغيّر مستقبل الترجمة الفورية

2023/08/24 | 00:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ربما تصبح مهنة الترجمة الفورية في خطر حقيقي بعدما أعلنت Meta، مالكة facebook، الثلاثاء عن نموذجها الجديد من الذكاء الاصطناعي "سيمليس إم 4 تي" القادر على ترجمة الأحاديث بعشرات اللغات.

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ومع احتمالية تطوره سريعا -في ظل التقدم التكنولوجي الهائل- لتقديم خدمة الترجمة في "الوقت الفعلي"، فإن آفاقا غير محدودة كانت تبدو خيالا قبل سنوات قليلة صارت في الإمكان. خاصة أن النموذج الذكي الجديد يدعم ترجمة الأحاديث والنصوص بما يصل إلى 100 لغة، بما في ذلك ترجمة الحديث إلى حديث مباشرة بنحو 35 لغة، بحسب بيان Meta يوم الثلاثاء.

وقبل هذا الإنجاز، كان المتاح من نماذج الترجمة الذكية يدعم فقط لغات ثنائية وبقدرات محدودة.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لميتا، إنه يتصور أن تيسر هذه الأدوات التفاعل بين المستخدمين من جميع أنحاء العالم في الميتافيرس. مشيرا إلى أن خدمات النموذج الذكي ستكون متاحة للعامة للأغراض غير التجارية.