قناة تابعة لفاغنر تؤكد مقتل بريغوجين في تحطم الطائرة

2023/08/24 | 00:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أفادت قناة على تيلغرام مرتبطة بمجموعة فاغنر مساء الأربعاء بمقتل زعيم المجموعة الروسية يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

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وقال منشور على قناة (جراي زون) على تيلغرام "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

المصدر: العربية