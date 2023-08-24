رومانوسكي تعلق بشأن ’التحركات العسكرية الأميركية’ في العراق

2023/08/24 | 00:00 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، أنه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات العراقيَّة-الأميركيَّة، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة، في ظل إتفاقيَّة الإطار الستراتيجيّ، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين".

واضاف البيان، "وتناول اللقاء مناقشة اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة والتي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم، والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات".

وتطرق الوزير إلى أنَّ العراق سيشارك في الفعاليات السياسيَّة وفي إطار "متعددة الأطراف "، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائيّ، وفق البيان.

وتابع البيان، "وتطرق الجانبان إلى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربيَّة بشأن سوريا الذي استضافته القاهرة بتأريخ 2023/8/15، وناقشا مخرجاته المتعلقة بسوريا والتغيرات في هذا الإطار".

في جانب آخر من اللقاء تم مناقشة المستجدات المتعلقة "بمُخيّم الهول"، في سوريا والمشاكل التي تواجه نقل بعض العوائل من المُخيّم إلى الداخل العراقيّ، وفق البيان.

واختتم البيان، "من جانبها، وضحت السفيرة الأميركيَّة حول ما أشيع عن تحركات عسكريَّة أمريكيَّة في داخل العراق، مُؤكَّدةً أنَّ هذه التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة، ونفت نفياً قاطعاً بعلاقة هذه التحركات العسكريّة بالداخل العراقيّ، مُشددةً حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق".