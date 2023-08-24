السفيرة الامريكية توضح بشأن التحركات العسكرية

2023/08/24 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الأربعاء المُوافق 2023/8/23، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق السيِّدة آلينا رومانوسكي.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات العراقيَّة-الأميركيَّة، وسُبُل تعزيز التعاون المُشترَك في المجالات الاقتصاديَّة والتنمويَّة، في ظل إتفاقيَّة الإطار الستراتيجيّ، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء مناقشة اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة والتي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم، والفعاليات المُختلِفة خلال هذه الاجتماعات.

وتطرق السيِّد الوزير إلى أنَّ العراق سيشارك في الفعاليات السياسيَّة وفي إطار "متعددة الأطراف "، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائيّ.

وتطرق الجانبان إلى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربيَّة بشأن سوريا الذي استضافته القاهرة بتأريخ 2023/8/15، وناقشا مخرجاته المتعلقة بسوريا والتغيرات في هذا الإطار. في جانب آخر من اللقاء تم مناقشة المستجدات المتعلقة "بمُخيّم الهول"، في سوريا والمشاكل التي تواجه نقل بعض العوائل من المُخيّم إلى الداخل العراقيّ.

من جانبها، وضحت السفيرة الأميركيَّة حول ما أشيع عن تحركات عسكريَّة أمريكيَّة في داخل العراق، مُؤكَّدةً أنَّ هذه التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة، ونفت نفياً قاطعاً بعلاقة هذه التحركات العسكريّة بالداخل العراقيّ، مُشددةً حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق.