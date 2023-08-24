2023/08/24 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بينما يستعد زعماء العالم للاجتماع في مؤتمر COP28 وسط أزمة الطاقة، فإن تغير المناخ والطاقة المتجددة يتم التركيز عليهما بشكل حاد. وفي الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ عبر النظم الغذائية المستدامة لمواجهة أزمات ارتفاع الجوع وسوء التغذية. وبالتالي، يمكن أن تكون الزراعة الكهروضوئية حلًا […]

ظهرت المقالة مفاهيم مناخية.. ما هي الزراعة الكهروضوئية؟ أولاً على ايرث نيوز.