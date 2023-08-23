لليوم الثاني.. أزمة خانقة تضرب محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات

2023/08/24 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشهد العاصمة بغداد وعدة محافظات، أزمة خانقة تضرب محطات تعبئة الوقود فيها لنقص مادة البنزين لاسيما المحسن منه.

وأظهر مقطع فيديو حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه لطوابير من السيارات على محطات التعبئة في ساعات الليل.

وكان قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، نفى في وقت سابق اليوم الاربعاء (23 آب 2023) الاخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شحة في مادة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات .

وأكد القسم ومن خلال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد "المباشرة بضخ كميات اضافية من البنزين المحسن لتجهيز محطات تعبئة الوقود الحكومية والاهلية اعتباراً من اليوم الاربعاء".

ويأتي هذا الاجراء وفقاً لقسم الشائعات بسبب زيادة كميات الاستهلاك من قبل المواطنين تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة".

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