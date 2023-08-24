المجبري والزلزولي يقعان في فخ قرارات تين هاغ وتشافي

2023/08/24 | 00:08 - المصدر: العربي الجديد

تمسك الإسباني، تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، ببقاء النجم الشاب عبد الصمد الزلزولي مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي، رافضاً مقترحات رحيله عن البرسا، حيث يملك المغربي عديد العروض من إسبانيا وألمانيا وإنكلترا.

قرار تشافي، الذي حُسم الأربعاء، لا يختلف عن قرار المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، الذي تمسك ببقاء النجم التونسي، حنبعل المجبري مع مانشستر يونايتد، وعدم إعارته مثلما حصل مع عدد من شبان الفريق مثل العراقي زيدان إقبال، الذي غادر إلى الدوري الهولندي.

Barcelona decision has not changed: Abde won’t leave despite approaches and interest from multiple clubs ??



More than four clubs asked for potential conditions of the deal — rejected, Xavi wants him to stay. pic.twitter.com/5upcDeqvOx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023

ويُواجه النجمان العربيان المخاطر نفسها، ذلك أن الزلزولي لا يلعب أساسياً في برشلونة، خاصة وأنّ الفريق واجه صعوبات في بداية الموسم على الصعيد الهجومي ولم يسجل الكثير من الأهداف إلى حدّ الآن، ورغم ذلك فإن تشافي يعتمد على أسماء أخرى في الهجوم.

أمّا المجبري، فلم يظهر في قائمة فريق مانشستر يونايتد إلى حدّ الآن، ويُشارك مع الفريق الثاني دون أن تبرز في الأفق فرصة، حتى يكون حاضراً مع "الشياطين الحمر"، الذي لديه نجوم من أعلى طراز في وسط الميدان، ما يعني أنه سيكون من الصعب مشاهدة التونسي مع الفريق الأول.

وبات كل لاعب منهما مهدداً بخسارة مكاسب الموسم الماضي، ذلك أن الزلزولي تألق بشكل كبير للغاية مع فريق أوساسونا الذي لعب له معاراً وقاده إلى نهائي كأس إسبانيا وهو ما ساعده على رفع أسهمه كثيراً، ولكن البقاء مع برشلونة دون أن يُشارك بانتظام سيجعله يخسر الكثير.

أما المجبري، فإن التحاقه بفريق برمنغهام ساعده كثيراً على تفجير مواهبه، حيث خاض عدداً كبيراً من المباريات طوال الموسم، وهو ما جعله يعود في موقف أفضل إلى مانشستر يونايتد، لكن الوضع لا يبدو ممتازاً إلى حدّ الآن رغم أنه يجد دعماً من الجماهير.

ولا يُستبعد أن يرحل اللاعبان أو أحدهما في الميركاتو الشتوي في حال عدم تمتعهما بفرص المشاركة بانتظام، ذلك أن قرارات تين هاغ وتشافي تهدد تطور مستوى النجمين العربيين في الموسم الجديد وقد تعيق بروزهما بعد النجاحات الكبيرة المحققة في الموسم الماضي.