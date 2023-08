المجبري والزلزولي يقعان في فخ قرارات تين هاغ وتشافي

تمسك الإسباني، تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، ببقاء النجم الشاب عبد الصمد الزلزولي مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي، رافضاً مقترحات رحيله عن البرسا، حيث يملك المغربي عديد العروض من إسبانيا وألمانيا وإنكلترا.

قرار تشافي، الذي حُسم الأربعاء، لا يختلف عن قرار المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، الذي تمسك ببقاء النجم التونسي، حنبعل المجبري مع مانشستر يونايتد، وعدم إعارته مثلما حصل مع عدد من شبان الفريق مثل العراقي زيدان إقبال، الذي غادر إلى الدوري الهولندي.

Barcelona decision has not changed: Abde won’t leave despite approaches and interest from multiple clubs ??



More than four clubs asked for potential conditions of the deal — rejected, Xavi wants him to stay. pic.twitter.com/5upcDeqvOx