السفيرة الامريكية في بغداد تحسم جدل التحركات العسكرية بالعراق - عاجل

2023/08/24 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق، إلينا رومانوسكي، مساء اليوم الأربعاء (23 آب 2023) علاقة التحركات العسكرية الامريكية بالداخل العراقي.

وقالت رومانوسكي في تصريح صحفي، ان "️التحركات العسكرية كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة".

وأضافت "لا علاقة لهذه التحركات العسكرية بالداخل العراقي".

وتابعت رومانوسكي "الحرص على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق".

وخلال الأيام الماضية، امتلأت مواقع التواصل العراقية بأخبار وصور تزعم وجود عملية عسكرية مفترضة للقوات الامريكية في العراق.

لكن القيادة العسكرية الامريكية ووزارة الخارجية نفتا عدة مرات وجود أية عملية عسكرية في العراق.

وأعلنت قيادة عمليات "العزم الصلب"، وهو الاسم الرسمي للعمليات التي يقودها التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش في العراق، إنها تجري تبديلا روتينيا للجنود العاملين في العراق بصفة غير قتالية تشمل أيضا استبدال معدات قتالية.