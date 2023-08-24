2023/08/24 | 00:50 - المصدر: ايرث نيوز

القت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، القبض على شاب وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة في جانب الرصافة ببغداد. وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “تمكنت دوريات نجدة الكندي ضمن قيادة شرطة الرصافة من إلقاء القبض على شخصين (شاب وفتاة) بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال موضوعة داخل أكياس صغيرة مع أجهزة تعاط للمخدرات كانا يرومان […]

ظهرت المقالة شرطة الرصافة تقبض على شاب وفتاة بحوزتهما مواد مخدرة أولاً على ايرث نيوز.