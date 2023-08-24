العراق يستعد لوصول ملايين الزائرين الأجانب ويخصص 15 الف عنصر لتأمين الأربعينية

2023/08/24 | 01:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلعت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، وكالة شفق نيوز، على استعدادات الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم الأربعاء 6 ايلول المقبل، متوقعة وصول 7 ملايين أجنبي للمشاركة في الزيارة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة عقدت مؤتمراً يوم امس برئاسة نائب قيادة العمليات المشتركة"، موضحا ان "الاجتماع كان مهما جدا وانعقد بدائرة تلفزيونية مغلقة مع كل قيادات العمليات وبحضور قائد القوات البرية ومعاون رئيس اركان الحشد وقائد الفرقة المدرعة التاسعة".

واوضح ان "الاجتماع تضمن مناقشة الخطة الامنية الخاصة بالزيارة وأن هذا العام عام مميز والكل حريص على إنجاح الزيارة".

وتابع "نتوقع وصول من 5 الى 7 مليون زائر اجنبي"، مضيفا، "لدينا خطة خدمية وعملياتية والاخيرة بدأنا بها منذ وقت طويل حيث قام سلاح الجو العراقي باستهداف اوكار الارهابيين في طوزخورماتو واليوم تم تنفيذ عمليات استباقية مهمة في عدة قواطع من العمليات".

ولفت الخفاجي الى "تكثيف الجهود الاستخبارية والامنية"، مؤكدا "نشر 15 الف عنصر امني وتكثيف اعداد المفتشات والمفتشين".

وتابع "لدينا 3 محاور للخطة الامنية هي محور الحشد الشعبي ومحور الداخلية والدفاع، وهناك توجيهات صدرت للمواكب للتعاون مع القوات الامنية".

واشار الى "استنفار امني كبير في مجال متابعة وتقديم الخدمات لكل الزائرين".