سوق عقارات كردستان

2023/08/24 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، أن قطاع العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".

وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".

وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".

بالمقابل يعاني العراقيون من ارتفاع كبير في اسعار العقارات في مناطق وسط والجنوب ولاسيما العاصمة بغداد التي يتركز فيها قرابة ربع العراقيين، فيما لم تنجح المجمعات السكنية الاستثمارية التي من المفترض انها انشئت لحل ازمة السكن، الا انها اصبحت عرضة للاستثمار والمضاربة من قبل اصحاب الاموال، ونادرا ما يتم شراء هذه الوحدات السكنية من قبل اشخاص او عوائل تعاني من ازمة سكن بالفعل.