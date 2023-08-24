التعليم ترهن الحدود الدنيا للمعدلات بنتائج القبول المركزي

2023/08/24 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أنَّ تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات، يتم وفقاً لنتائج وبيانات طلبة السادس الإعدادي من خلال مخرجات وزارة التربية، والتي أكدت أنها في تغير سنوي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي، إنَّ "تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، يتم على أساس النتائج والبيانات التي ترسلها وزارة التربية إليها، عاداً درجاتهم النهائية وبياناتهم بالدورين الأول والثاني، معطيات ثابتة للقبول المركزي للعام الدراسي المقبل (2023 ــ 2024)،" لافتاً إلى، أن "إعلان معدلات القبول لكل قسم وكلية وجامعة، سيتم بعد وصول نتائج الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الماضي".

ونوه في السياق ذاته، بان الحدود الدنيا، متغيرة بين سنة وأخرى وتكون بحسب معدلات الطلبة ووفقاً للمخرجات الخاصة بوزارة التربية للدراسة الإعدادية (الوزارية)، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان الحدود الدنيا للجامعات بعد إعلان نتائج القبول المركزي للعام الدراسي (2023 ــ 2024).

وكانت وزارة التعليم العالي قد اطلقت دليل الطالب للقبول المركزي منتصف الشهر الحالي، والذي يعد خارطة عمل إجرائية لضمان حقوق الطلبة في القبولات المركزية، كما أنه يمنح الطالب تصورا ًكاملاً عن الجامعات وكلياتها وأقسامها وفروعها والموقع الجغرافي لكل كلية يروم الطالب الدخول لها بحسب تحصيله النهائي.