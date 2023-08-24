وزير الخارجية التركي يصل أربيل

2023/08/24 | 01:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أربيل، يوم الخميس، بعد يوم من المباحثات في العاصمة بغداد.

‏وجرى استقبال فيدان في مطار أربيل الدولي من قبل كل من وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد ورئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي عدد من المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر أن يجري فيدان مباحثات مع المسؤولين في إقليم كوردستان.

ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه هاكان فيدان، تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات وذلك بعد استجابة أنقرة في زيادة اطلاقات نهر الفرات.

وفي آذار/ مارس الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.