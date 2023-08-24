بعد تأكد مقتله.. من هو قائد مجموعة فاغنر ’الطباخ المتمرد’؟
بغداد - ناس
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية إن يفغيني بريغوجن، مؤسس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، كان ضمن قائمة ركاب طائرة سقطت شمالي موسكو أمس الأربعاء.
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وفيما يلي بعض الحقائق الأساسية عن بريغوجن:
صعد بريغوجن (62 عاما) إلى واجهة الأحداث بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022، حيث قاد مقاتلوه، ومن بينهم آلاف المدانين الذين جندهم من السجون، الهجوم الروسي على مدينة باخموت في أطول المعارك أمدا وأكثرها دموية في الحرب. واستخدم بريغوجن وسائل التواصل الاجتماعي لبث نجاحات فاجنر ولمهاجمة المؤسسة العسكرية، متهما إياها بعدم الكفاءة بل والخيانة.
ولد بريغوجن في سان بطرسبرغ في الأول من يونيو حزيران عام 1961 وقضى تسع سنوات في السجون السوفيتية لارتكابه جرائم من بينها السرقة والاحتيال.
وأفرج عنه في 1990 بينما كان الاتحاد السوفيتي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبدأ حياته المهنية طاهيً وصاحب مطعم في مسقط رأسه. ويُعتقد أنه اجتمع حينذاك ببوتين الذي كان أحد كبار مساعدي رئيس بلدية سان بطرسبرغ.
وحصل بريغوجن، مستغلاً علاقاته السياسية، على تعاقدات حكومية كبيرة، وأصبح يعرف باسم "طباخ بوتين" بعد تقديم الطعام لمناسبات الكرملين. ومزح في الآونة الأخيرة قائلا إن وصف "جزار بوتين" أكثر ملاءمة.
وفي عام 2014، أسس بريغوجن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي انتشر مقاتلوها لدعم حلفاء موسكو في دول من بينها سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجموعة واتهمتها بارتكاب فظائع، وهو ما نفاه بريغوجن.
واعترف بريغوجن بأنه أسس ومول (وكالة أبحاث الإنترنت)، وهي شركة تقول واشنطن إنها تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2022 قال بريغوجن إنه تدخل في الانتخابات الأميركية وسيفعل هذا ثانية.
وفي يونيو حزيران، قاد بريغوجن تمرداً سيطر فيه مقاتلو فاغنر على مدينة روستوف في الجنوب وأسقطوا عددا من المروحيات العسكرية، مما أودى بحياة طياريها أثناء تقدمهم نحو موسكو. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين ذلك بأنه عمل من أعمال الخيانة التي ستقابل برد قاس.
انتهى التمرد في صفقة قال الكرملين إنها تستهدف حقن الدماء. وقضت الصفقة بأن يغادر بريغوجن وبعض قوات فاجنر إلى روسيا البيضاء شريطة إسقاط القضية الجنائية المرفوعة ضده لاتهامه بالتمرد المسلح.
واكتنف الغموض تنفيذ الصفقة ومستقبل بريغوجن. وقال الكرملين إن بريغوجن اجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد خمسة أيام من التمرد. وفي الخامس من يوليو تموز، قال التلفزيون الرسمي إن التحقيق معه ما زال جارياً، وبث لقطات تظهر أموالاً وجوازات سفر وأسلحة وأشياء أخرى قال إنها صودرت في مداهمة لإحدى عقاراته.
لكن في أواخر يوليو تموز، ظهرت صورة لبريغوجن في سان بطرسبرغ أثناء انعقاد القمة الروسية الأفريقية في المدينة.
وظهر هذا الأسبوع في مقطع مصور يعتقد أنه صُوَر في أفريقيا حيث تدير فاغنر عمليات في عدة دول.
"Cnbcarabia"