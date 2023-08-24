الموارد تكشف عن برنامج حكومي من أربع نقاط لتجاوز الشح المائي

2023/08/24 | 09:12 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قالت وزارة الموارد المائية إنَّ العراق تجاوز المحنة المائية التي مرت عليه خلال الصيف الحالي، وفيما أشارت إلى تحسن إطلاقات تركيا إلى نهر دجلة، كشفت عن برنامج حكومي من أربع نقاط، لتجاوز الشح المائي للبلاد مستقبلاً.

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وقال الوزير عون ذياب عبد الله، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (24 آب 2023)، بعد زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا في الـ 21 من آذار الماضي، ارتفعت الإطلاقات المائية إلى نهر دجلة من 200 إلى 500 م3/ثا، بالتزامن مع هطول الأمطار خلال الموسم الشتوي، ما أسهم برفع خزين البلاد المائي من سبعة إلى أكثر من 13 مليار م3.

وأضاف أنَّ الإطلاقات من تركيا استمرت بمعدل 500 م3/ ثا، بيد أنها انخفضت إلى 225 م3/ثا بداية شهر تموز، منوهاً بان الوفد الفني اتفق مع تركيا بعدها على زيادتها إلى 370 م3/ثا، غير أنَّ ذلك لم يتحقق واستمرت الإطلاقات على ذات المعدل المتدني السابق، كاشفاً عن ارتفاعها إلى 500 م3/ثا خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي والمستمرة بذات المعدل حتى الآن.

وتابع عبدالله أن التحسن الحالي بالحصص المائية المطلقة من تركيا والبالغة 500 م3/ثا إلى نهر دجلة وصولاً إلى سد الموصل، أسهم بزيادة خزينه إلى الضعف، مؤكداً أنه تم تجاوز المحنة الصعبة للعراق حالياً في فصل الصيف، معرباً عن أمله باستمرار إطلاق الكميات ذاتها خلال الشهرين الحالي والمقبل.

وذكر أنَّ الحصص المطلقة من سد الموصل والبالغة 500 م3/ثا حالياً، تأتي لتعزيز منسوب نهر الفرات بمحورين، الأول المطلقة من سد الموصل إلى نهر دجلة ثم إلى الفرات عبر القناة الاروائية بمعدل 140 م3 /ثا، والثاني من محطة ضخ الثرثار بمعدل 80م 3/ثا، لتصبح الكمية المجهزة من دجلة إلى الفرات، 220 م3/ثا، وحالياً وصل الفرات إلى استقرار نسبي بكميات المياه.

وبشأن الخطط الحكومية لتجاوز أزمة الشح المائي، أوضح وزير الموارد أنَّ وزارته ستعتمد في ذلك على نقاط عدة، الأولى الاتجاه إلى استخدام مشاريع إروائية جديدة، والثانية تتضمن تبني تقانات الري الحديثة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة (جايكا اليابانية)، من خلال تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، أما الثالثة فتشمل توفير المياه باتباع التقانات الحديثة وغير المكلفة وبالاستفادة من التجربة اليابانية المطبقة بهذا الشأن، أما الرابعة فتشمل استخدام التقانات الحديثة وتطوير ورفع الإنتاج الزراعي عمودياً وافقياً.